Juan Jesus svela: "Venezia mi contattò 2 anni fa, ma restai a Napoli e fu scudetto"

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Juan Jesus, difensore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa e, tra i vari temi, ha svelato un retroscena di quando era ancora un tesserato del Napoli. Di seguito le sue parole: "Il Venezia mi aveva già cercato due anni fa, quando c'era Di Francesco. Mi provarono a contattare, ma ero del Napoli e mi è andata bene visto che abbiamo vinto lo scudetto, un altro. Questa volta mi hanno cercato già ad inizio estate, ad inizio mercato. Ho valutato anche altre questioni, poi con la mia famiglia abbiamo scelto Venezia, una società sana, che sta crescendo piano piano. Mi ha motivato il progetto, quello che vogliono fare. Per me è una crescita: non è che siccome sono grande non posso imparare ancora. Un gruppo sano, dalla società alla dirigenza, lo staff tecnico. Lavoriamo sodo e i risultati sicuramente arriveranno. Ho visto cosa che sicuramente miglioreranno".

Ti sei fatto subito rispettare con Pellegrino.

"Quello è il mio carattere, non devo farmi vedere, il mio modo di giocare è questo, non è che sono cattivo. Ho detto a Pellegrino che non è che io entri per fare male, il calcio è questo, contatto, lui ha capito ed è uno tosto".