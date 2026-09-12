Clamoroso effetto Fabregas: Da Cunha (pagato 750mila euro) pre-convocato dalla Francia

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Il Como sta vivendo un momento di grande visibilità, alimentato soprattutto dall'esordio assoluto in Champions League, coronato da un successo per 4-1 contro il Lipsia. Un biglietto da visita che sta iniziando a portare i suoi frutti anche sul fronte Nazionali per diversi giocatori di Cesc Fabregas, e tra questi spicca il nome di Lucas Da Cunha, acquistato per 750mila euro dal Nizza (dove era stato messo ai margini) e valorizzato a dismisura proprio dal tecnico spagnolo

Da Cunha, le indiscrezioni dalla Francia

Venerdì prossimo, 18 settembre, Zinedine Zidane scioglierà le riserve sulla sua prima lista di convocati da commissario tecnico della Francia, e sono tanti i calciatori che sperano di trovare spazio nel progetto del nuovo ct. Tra questi, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, ci sarebbe proprio il capitano del Como, classe 2001 francese e di origini portoghesi, che sarebbe stato avvisato in vista di una possibile preconvocazione.

Il calendario dei Bleus

Resta ora da capire se il centrocampista classe 2000 rientrerà effettivamente tra i convocati definitivi per il prossimo impegno della Francia. Dal 25 settembre al 5 ottobre i Bleus saranno impegnati in UEFA Nations League, aprendo il ciclo con la sfida alla Turchia che segnerà l'esordio di Zidane sulla panchina transalpina, per poi affrontare due volte il Belgio e infine l'Italia.