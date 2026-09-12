Clamoroso effetto Fabregas: Da Cunha (pagato 750mila euro) pre-convocato dalla Francia
Il Como sta vivendo un momento di grande visibilità, alimentato soprattutto dall'esordio assoluto in Champions League, coronato da un successo per 4-1 contro il Lipsia. Un biglietto da visita che sta iniziando a portare i suoi frutti anche sul fronte Nazionali per diversi giocatori di Cesc Fabregas, e tra questi spicca il nome di Lucas Da Cunha, acquistato per 750mila euro dal Nizza (dove era stato messo ai margini) e valorizzato a dismisura proprio dal tecnico spagnolo
Da Cunha, le indiscrezioni dalla Francia
Venerdì prossimo, 18 settembre, Zinedine Zidane scioglierà le riserve sulla sua prima lista di convocati da commissario tecnico della Francia, e sono tanti i calciatori che sperano di trovare spazio nel progetto del nuovo ct. Tra questi, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, ci sarebbe proprio il capitano del Como, classe 2001 francese e di origini portoghesi, che sarebbe stato avvisato in vista di una possibile preconvocazione.
Il calendario dei Bleus
Resta ora da capire se il centrocampista classe 2000 rientrerà effettivamente tra i convocati definitivi per il prossimo impegno della Francia. Dal 25 settembre al 5 ottobre i Bleus saranno impegnati in UEFA Nations League, aprendo il ciclo con la sfida alla Turchia che segnerà l'esordio di Zidane sulla panchina transalpina, per poi affrontare due volte il Belgio e infine l'Italia.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro