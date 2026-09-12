La Lazio raddoppia, poi si abbassa e il Milan la recupera: è 2-2 tra Amorim e Gattuso
Termina sul risultato di 2-2 il match dell'Olimpico tra Milan e Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A. Nel primo tempo sono i biancocelesti a guadagnarsi diverse occasioni, riuscendo ad andare avanti di due grazie ai gol di Cancellieri e Noslin. Nella ripresa però, la squadra di Gennaro Gattuso si abbassa e lascia il dominio del gioco ai rossoneri: gli uomini di Ruben Amorim ne approfittano e riescono a riagguantarla con la doppietta di Moreira.
Serie A, la classifica dopo Lazio-Milan 2-2
1 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti
2 - Roma 9 punti, 10 gol fatti e 1 gol subito
3 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
5 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti
6 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
7 - Juventus 7 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito
8 - Atalanta 6 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti
9 - Cagliari 6 punti, 2 gol fatti e 1 gol subito
10 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
11 - Sassuolo 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
12 - Napoli 3 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
13 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 5 gol subiti
14 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 5 gol subiti
15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti
16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 4 gol subiti
17 - Parma 1 punto, 1 gol fatto e 4 gol subiti
18 - Monza 1 punto, 4 gol fatti e 8 gol subiti
19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti
20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti
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