La Lazio raddoppia, poi si abbassa e il Milan la recupera: è 2-2 tra Amorim e Gattuso

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Termina sul risultato di 2-2 il match dell'Olimpico tra Milan e Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A. Nel primo tempo sono i biancocelesti a guadagnarsi diverse occasioni, riuscendo ad andare avanti di due grazie ai gol di Cancellieri e Noslin. Nella ripresa però, la squadra di Gennaro Gattuso si abbassa e lascia il dominio del gioco ai rossoneri: gli uomini di Ruben Amorim ne approfittano e riescono a riagguantarla con la doppietta di Moreira.

Serie A, la classifica dopo Lazio-Milan 2-2

1 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Roma 9 punti, 10 gol fatti e 1 gol subito

3 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

5 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti

6 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

7 - Juventus 7 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito

8 - Atalanta 6 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti

9 - Cagliari 6 punti, 2 gol fatti e 1 gol subito

10 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

11 - Sassuolo 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Napoli 3 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

13 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 5 gol subiti

14 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 5 gol subiti

15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti

16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 4 gol subiti

17 - Parma 1 punto, 1 gol fatto e 4 gol subiti

18 - Monza 1 punto, 4 gol fatti e 8 gol subiti

19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti

20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti