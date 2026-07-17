Ufficiale Atalanta, avanti con Ederson: dopo il no dello United il brasiliano ha rinnovato

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Ufficiale: Ederson rinnova con l'Atalanta dopo il mancato trasferimento allo United.

Dopo le voci di mercato e il mancato trasferimento al Manchester United, Ederson continuerà la sua avventura con l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club bergamasco, consolidando un rapporto iniziato nell'estate del 2022 e impreziosito da risultati importanti, tra cui la storica conquista dell'Europa League.

Ederson rinnova con l'Atalanta: numeri e traguardi del brasiliano

Con 180 presenze, 16 gol e 6 assist in quattro stagioni, Éderson si è affermato come uno dei punti di riferimento tecnici della formazione nerazzurra e uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi. Le prestazioni offerte con la maglia dell'Atalanta gli hanno permesso anche di conquistare la convocazione con la Nazionale brasiliana, con cui ha partecipato al Mondiale 2026. Attraverso una nota ufficiale, il club ha annunciato il prolungamento del contratto, augurando al centrocampista nuove soddisfazioni personali e di squadra nel prosieguo della sua esperienza in nerazzurro.