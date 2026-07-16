Vlahovic, niente Besiktas? Prende tempo e aspetta altre offerte

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Dusan Vlahovic resta al centro del mercato dopo l'addio alla Juventus: il Besiktas preme, ma l'attaccante serbo attende altre proposte

Dusan Vlahovic si è svincolato dalla Juventus ed è uno dei parametro zero più interessanti di questo calciomercato estivo. La permanenza in Serie A non è da escludere, è stato accostato anche al Napoli, ma sono diverse le offerte dall'estero. Tra queste c'è quella del Besiktas di cui parla il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube:

"Il Besiktas su Dusan Vlahovic si sta iniziando a stancare di aspettare. Il club turco ha messo sul tavolo otto milioni netti a stagione ormai da più di un mese, intanto ha preso Trossard, dimostrando ambizione. Ma il Besiktas vuole una risposta da Vlahovic, perché l'offerta è lì sul tavolo, il Besiktas gli darebbe quello che il giocatore vuole. Vlahovic continua a prendere tempo, ad aspettare altre offerte, e allora il Besiktas vuole avere una risposta quanto prima. Si sta lavorando per cercare di capire cosa vorrà fare Vlahovic, che al momento continua ad aspettare altre offerte ed altre possibilità. Quindi la vicenda Vlahovic è ancora da tenere monitorata".