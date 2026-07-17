Genoa, ecco l'ex azzurro Traoré: "Un piacere tornare in Italia"

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Hamed Junior Traoré ritorna in Serie A e lo fa con la maglia del Genoa. I rossoblù hanno infatti comunicato di aver acquistato dal Marsiglia a titolo temporaneo con opzione di riscatto il classe 2000 ex Empoli, Napoli e Sassuolo.

Le parole di Traoré

"E’ un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance", ha detto Traoré. "Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico come questo", parole a cui hanno fatto seguito quelle di Diego Lopez: "Hamed porta qualità, imprevedibilità, fantasia e conoscenza della Serie A. Con lui ampliamo le soluzioni offensive, è un giocatore forte e con una personalità spiccata. Benvenuto a Genova, Hamed!".