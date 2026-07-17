Juve, occhio al futuro di Bremer: sondaggio del Galatasaray

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Il Galatasaray punta Gleison Bremer: primi contatti con l'entourage del difensore, ma la Juventus chiede una cifra elevata per cederlo

Gleison Bremer è finito nel mirino del Galatasaray, che ha iniziato a muovere i primi passi per valutare la possibilità di portare il difensore brasiliano in Turchia. Il club di Istanbul, al momento, non ha ancora avanzato una proposta ufficiale alla Juventus, ma ha sondato il terreno con l'entourage del giocatore, presentando una prima idea di ingaggio molto importante. Resta da capire se i contatti iniziali porteranno a una vera e propria trattativa tra le società: i bianconeri considerano Bremer un elemento fondamentale della difesa e, in caso di cessione, chiederebbero una cifra elevata. A riportarlo è Sky Sport.

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