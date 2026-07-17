Roma, doppia beffa dopo Celik: Koné verso la Premier, spunta Thuram
Il trasferimento a sorpresa di Zeki Celik alla Juventus ha lasciato l'amaro in bocca in casa Roma. Il difensore turco ha raggiunto un accordo con il club bianconero quando il rinnovo con i giallorossi sembrava ormai definito, cogliendo di sorpresa sia la dirigenza sia Gian Piero Gasperini. Un episodio che potrebbe non essere l'unico scossone dell'estate romanista, visto che anche il futuro di Manu Koné appare sempre più lontano dalla Capitale.
Manchester United e Chelsea su Koné: la Roma pensa a Thuram e Danilo
Sul centrocampista francese è forte l'interesse del Manchester United, pronto a investire oltre 50 milioni di euro per assicurarselo, mentre anche il Chelsea continua a monitorare la situazione. I buoni rapporti tra i Blues e la Roma, alimentati dai dossier legati a Moreira e Garnacho, potrebbero favorire nuovi sviluppi. In vista di una possibile cessione, secondo Sportmediaset il club giallorosso sta già valutando le alternative: tra i profili più graditi c'è Khephren Thuram della Juventus, mentre resta viva anche la pista che porta a Danilo del Botafogo, centrocampista brasiliano classe 2001 reduce da un ottimo avvio di stagione con sette gol in dodici presenze.
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