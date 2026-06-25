Atalanta, Gaetano sempre più vicino: pronta l'offerta, poi assalto a nuovo centrocampista

Atalanta, Gaetano sempre più vicino: pronta l'offerta, poi assalto a nuovo centrocampistaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:40Serie A
di Antonio Noto
Atalanta vicina a Gaetano: offerta pronta, poi obiettivi Højbjerg e Jashari a centrocampo.

L'Atalanta accelera per Gianluca Gaetano e la trattativa entra nella fase decisiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore le parti hanno compiuto importanti passi avanti e il dialogo prosegue per definire gli ultimi dettagli dell'operazione. Sul tavolo c'è un'offerta da 11 milioni di euro più bonus, formula sulla quale i club stanno lavorando per arrivare all'intesa definitiva.

Dopo Gaetano, l'Atalanta pensa al centrocampo

Parallelamente, la società bergamasca continua a programmare anche il resto del mercato. Una volta chiarito il futuro di Ederson, l'Atalanta tornerà a investire in mediana e mantiene vivi due profili ritenuti prioritari: Pierre-Emile Højbjerg e Ardon Jashari, entrambi considerati candidature concrete per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.