Atalanta, i convocati di Palladino per Napoli: solo due assenze
Sono 24 i calciatori convocati del tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino per la sfida di stasera contro il Napoli, gara della 12ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Di fatto sono quasi tutti presenti, con due eccezioni rappresentate dal lungodegente Bakker e Scalvini, che è stato colpito da problemi fisici nei giorni scorsi. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Zalewski.
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.
