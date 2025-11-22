Ufficiale Atalanta, i convocati di Palladino per Napoli: solo due assenze

Sono 24 i calciatori convocati del tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino per la sfida di stasera contro il Napoli, gara della 12ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Di fatto sono quasi tutti presenti, con due eccezioni rappresentate dal lungodegente Bakker e Scalvini, che è stato colpito da problemi fisici nei giorni scorsi. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Zalewski.

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic.

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.