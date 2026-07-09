Atta va alla Fiorentina: super operazione vicina ai 40mln (con i bonus)
La Fiorentina mette a segno un importante colpo di mercato. Nella notte il club viola ha trovato l'intesa con l'Udinese per l'acquisto di Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003 reduce da due stagioni di alto livello con la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'operazione è stata definita sulla base di una cifra complessiva superiore ai 30 milioni di euro, bonus inclusi, che potrebbe arrivare a sfiorare i 40 milioni. Se i numeri dovessero essere confermati, si tratterebbe dell'investimento più oneroso nella storia della Fiorentina.
Fiorentina, chiuso il colpo Arthur Atta: accordo con l'Udinese, operazione vicina ai 40 milioni
L'affare è stato concluso nel giro di poche ore grazie al lavoro della dirigenza viola, che ha accelerato in maniera decisiva fino a raggiungere l'accordo con l'Udinese. Arthur Atta ha già dato il proprio assenso al trasferimento e ora si prepara a compiere gli ultimi passi prima dell'ufficialità. Il centrocampista è infatti atteso nelle prossime ore per sostenere le visite mediche, passaggio che precederà la firma sul contratto e l'annuncio da parte del club viola.
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