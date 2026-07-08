Ufficiale L'Inter ha il suo nuovo portiere: annunciato l'acquisto di Provedel dalla Lazio

vedi letture

L’Inter ufficializza l’arrivo di Ivan Provedel dalla Lazio a titolo definitivo. Il portiere classe 1994 ha firmato un contratto fino al 2029

Adesso è ufficiale: Ivan Provedel è un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha annunciato l’arrivo del portiere classe 1994 dalla Lazio a titolo definitivo, con il calciatore che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2029. La società ha raccontato anche il percorso che ha portato Provedel ai vertici del calcio italiano, partendo da un dettaglio curioso della sua infanzia: prima di diventare portiere, infatti, il friulano aveva iniziato la propria carriera come attaccante. L’esperienza nei settori giovanili di Visinale, Treviso e Pordenone sembrava indirizzarlo verso un futuro da bomber, tanto che a 15 anni chiuse una stagione con 27 gol realizzati nel campionato Regionale Giovanissimi. Il suo desiderio, però, era un altro: difendere una porta. Dopo quella stagione arrivò la scelta decisiva: "Gioco in porta o smetto." A dargli fiducia fu Renzo Zanet, preparatore dei portieri del Liapiave, che gli permise di iniziare il lungo percorso tra i pali. Da lì partirà una crescita graduale, con le esperienze nelle giovanili dell’Udinese, il passaggio al Chievo e poi il percorso tra Pisa, Perugia, Modena e Pro Vercelli, fino all’approdo all’Empoli e all’esordio in Serie A il 21 ottobre 2018 contro il Frosinone.

Dalla Serie B alla Lazio: la consacrazione di Provedel e il sogno Inter

La carriera di Provedel è stata costruita attraverso pazienza e continuità. Dopo la retrocessione con l’Empoli e l’esperienza in Serie B con la Juve Stabia, il portiere ha trovato la definitiva consacrazione con lo Spezia, tornando protagonista in Serie A. Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte della Lazio nel 2022, dove sotto la guida di Maurizio Sarri ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera. Con il club biancoceleste Provedel ha raggiunto risultati importanti, collezionando 21 clean sheet in campionato nella stagione 2022/23, eguagliando il record detenuto da Gianluigi Buffon e Morgan De Sanctis, e conquistando il premio di miglior portiere della Serie A 2022/23. Il suo rapporto con il gol, però, non si è mai interrotto. Il 19 settembre 2023, al debutto in Champions League contro l’Atletico Madrid, ha segnato di testa il gol del pareggio nei minuti di recupero, diventando il secondo portiere nella storia della competizione a segnare su azione. Dopo quattro stagioni alla Lazio, Provedel realizza così un sogno iniziato da bambino: vestire la maglia dell’Inter, lo stesso club del suo idolo Francesco Toldo, il portiere che lo aveva ispirato nella scelta di cambiare ruolo. Un percorso iniziato da attaccante e arrivato fino alla porta nerazzurra, con una nuova sfida tutta da vivere.