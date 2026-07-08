Khalaili-Inter, insidia dalla Premier: tre club inglesi seguono l’esterno

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Inter, su Anan Khalaili cresce la concorrenza: anche tre club di Premier League seguono l'esterno israeliano classe 2004

L'Inter continua a lavorare per chiudere l'acquisto di Anan Khalaili, ma la concorrenza per l'esterno israeliano resta agguerrita. Pur essendo in vantaggio rispetto alle altre pretendenti, il club nerazzurro non è l'unico sulle tracce del classe 2004. Oltre all'interesse di Napoli e Como, dal Regno Unito si registra anche quello di Aston Villa, Everton e Leeds United. Secondo quanto riportato da TeamTalk, i tre club di Premier League sono rimasti colpiti dalle qualità tecniche del giocatore e dal suo ampio potenziale di crescita. Al momento, tuttavia, nessuna società inglese ha presentato un'offerta ufficiale, a differenza dell'Inter, che resta la favorita nella corsa al talento israeliano.

La Premier League resta alla finestra

Il club nerazzurro è però consapevole di non poter allungare eccessivamente i tempi della trattativa con l'Union Saint-Gilloise. Qualora i negoziati dovessero rallentare o arenarsi, Aston Villa, Everton e Leeds United potrebbero decidere di affondare il colpo. Del resto, non è la prima volta che Khalaili viene accostato al calcio inglese: in passato il suo nome era già finito sui taccuini di Newcastle, Tottenham e Bournemouth. Nonostante l'interesse crescente dalla Premier League, l'Inter mantiene comunque una posizione di vantaggio per assicurarsi il cartellino dell'ex esterno del Maccabi Haifa.