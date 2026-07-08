Amorim: "Ho grande rispetto di Allegri, non parlo di come giocava il Milan"

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Ruben Amorim parla da allenatore del Milan e chiarisce la propria filosofia di gioco. Il tecnico portoghese ha espresso rispetto per Massimiliano Allegri

Ruben Amorim si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan nel corso della conferenza stampa di presentazione, durante la quale ha affrontato diversi temi legati al futuro della squadra rossonera. Tra gli argomenti inevitabili anche il confronto con il suo predecessore Massimiliano Allegri, chiamato in causa per conoscere le differenze tra i due approcci tattici. Il tecnico portoghese ha preferito concentrarsi sulla propria idea di calcio, ribadendo il rispetto per il lavoro svolto da Allegri ma spiegando di voler intraprendere un percorso differente: "Vi posso dire come vorrei giocare. Ho grandissimo rispetto di Allegri, ma non voglio parlare di come giocava il Milan. Vi dico come vorrei giocare io: con la palla che ci aiuta a dominare gli avversari e questa squadra sa difendersi molto bene. Ho idee diverse da Allegri. Io ho le mie".

Amorim e la filosofia del nuovo Milan: "Voglio intrattenere i tifosi"

Nel corso della conferenza, Amorim ha poi illustrato i principi alla base del suo progetto tecnico, sottolineando l’importanza di un calcio propositivo, senza però dimenticare l’equilibrio necessario per ottenere risultati: "Voglio recuperare il più velocemente possibile, voglio intrattenere i tifosi, voglio un calcio bello da guardare. Poi è chiaro che ci vuole un po' perché il motore parta, ma questo non vuol dire che non si abbiano responsabilità. Si gioca per vincere. Vogliamo fare gol e dominare il gioco". L’obiettivo del nuovo allenatore rossonero è quindi quello di costruire una squadra capace di imporre il proprio stile, unendo spettacolo e concretezza per riportare il Milan ai vertici.