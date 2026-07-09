Colpaccio Fiorentina: trovato l'accordo per Atta con l'Udinese
La Fiorentina piazza un importante colpo di mercato per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club viola avrebbe definito nella notte l'accordo con l'Udinese per l'acquisto di Arthur Atta.Centrocampista francese classe 2003, Atta si distingue per la sua struttura fisica – è alto 1,89 metri – ma anche per le qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di incidere in zona offensiva.
Fiorentina, colpo a centrocampo: chiusa nella notte l'operazione Atta
Nell'ultima stagione con la maglia dell'Udinese ha collezionato 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 6 gol e 4 assist, numeri che hanno attirato l'attenzione della dirigenza viola. Per la Fiorentina si tratterebbe del terzo acquisto dell'era Fabio Paratici, dopo gli arrivi di Viery e Dragusin, a conferma della volontà del club di costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.
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