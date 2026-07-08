Khalaili, l’Inter ha pronta l’alternativa: l’obiettivo è il fratello di un campione del PSG

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L'Inter stringe i tempi per Anan Khalaili dell'Union Saint Giloise, ma valuta anche alternative come Guela Doué dello Strasburgo.

L’Inter ha deciso di accelerare per Anan Khalaili dell’Union SG, con la trattativa che sembra ormai entrata nelle fasi decisive. Dopo quanto accaduto con Palestra, però, i nerazzurri vogliono comunque avere un’alternativa pronta nel caso in cui il club belga dovesse insistere sulla richiesta da 30 milioni di euro e non fare passi indietro per liberare l’esterno israeliano, che ha già comunicato la propria volontà.

Guela Doué, l’alternativa dell’Inter se salta Khalaili

Secondo quanto riportato da Sky Sport, resta valida la candidatura di Guela Doué, esterno classe 2002 dello Strasburgo, già seguito qualche estate fa dal Milan prima che i rossoneri decidessero di virare su un altro obiettivo. Il giocatore è il fratello di Desire, esterno offensivo del PSG, ma il fattore determinante per l’Inter potrebbe essere soprattutto economico: la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, mentre lo stipendio sarebbe comunque considerato alla portata del club nerazzurro.