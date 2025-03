Ufficiale Bologna-Cagliari, le formazioni: out Ndoye, torna Orsolini

Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Cagliari, match delle 15 valido per la 27ª giornata di Serie A. Italiano ruota un po' di uomini come da sua tradizione e cambia quattro quarti di difesa rispetto alla vittoria contro il Milan di giovedì sera. A centrocampo si rivede Pobega, così come Orsolini ritrova un posto sulla trequarti. Undici molto abbottonato per mister Nicola, che copre le fasce con quattro terzini e affida le sorti del suo attacco al tandem con Piccoli e Luvumbo che abbina rapidità e potenza fisica, per provare a far male in contropiede.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpuski; Calabria, Lucumi, Erlic, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Lupero, Mina, Augello; Zortea, Makoumbou, Obert, Adopo; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.