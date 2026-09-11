Bologna, è emergenza verso Napoli: si fermano altri due titolari per infortunio

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Ultime Bologna, allarme infortuni verso il Napoli: Dovbyk e Zortea a rischio per il Maradona

Non solo Riccardo Orsolini e Oussama El Azzouzi. Il Bologna rischia di presentarsi a Napoli con diverse defezioni in vista della sfida contro la squadra di Max Allegri. Artem Dovbyk e Nadir Zortea sono infatti alle prese con due problemi fisici che verranno monitorati nelle prossime ore, e la loro presenza al Maradona è a forte rischio.

L'attaccante ucraino accusa un fastidio al flessore e potrebbe non partire per la trasferta campana onde evitare rischi mentre il difensore ex Atalanta fa i conti con un problema all'anca. Per entrambi si tratta di una situazione da valutare giorno per giorno, mentre è già certa l'assenza di Riccardo Orsolini e Oussama El Azzouzi. La notizia arriva da Marcello Giordano de Il Resto del Carlino, che sui suoi canali social ha preannunciato l'allarme: "Noie muscolari al flessore per Dovbyk, all'anca per Zortea. Orsolini ed El Azzouzi restano ai box. Sarà emergenza per il Bologna a Napoli, con Dovbyk e Zortea che saranno rivalutati domani ma rischiano di non partire con la squadra".