Dalla Francia: “Allegri è finito da anni! Orribile, ma continuano a prenderlo”

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Il Napoli incassa contro l’Arsenal la terza sconfitta di fila tra Serie A e Champions. Anche dalla Francia arrivano forti critiche nei confronti di Allegri.

Il Napoli non riesce a invertire la rotta neanche in Champions League e cade 1-0 al Maradona contro l’Arsenal. Per gli azzurri arriva così la terza sconfitta consecutiva tra campionato ed Europa, dopo i ko contro Como e Inter che avevano fatto seguito al successo per 2-0 sul Genoa, già al centro di diverse contestazioni. Tre sconfitte nelle prime quattro partite rappresentano un dato particolarmente negativo: per ritrovare un avvio di stagione così difficile bisogna tornare alla stagione 2000/01. Un rendimento che ha alimentato le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, arrivate anche dall’estero.

La dura critica di Riolo: “Allegri è completamente fuori dal tempo”

Tra le voci più dure c’è quella del giornalista francese Daniel Riolo, che durante After Foot RMC ha puntato il dito contro il tecnico azzurro dopo la sconfitta contro l’Arsenal: “Allegri è completamente fuori dal tempo, è finito da anni! Orribile. È assurdo che abbia ancora un lavoro. Se l'Italia continua ad affidare squadre ad Allegri, significa che non ha capito nulla”. Parole pesanti che fotografano il momento complicato dell’allenatore e di un Napoli chiamato ora a reagire dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.