Palladino al Maradona, Schira: “Allegri non è in discussione. Ma se le cose precipitano…”

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Nonostante la presenza di Palladino al Maradona abbia alimentato le voci su un possibile cambio in panchina, Allegri non è attualmente in discussione.

Massimiliano Allegri resta al momento saldo sulla panchina del Napoli, nonostante il momento delicato attraversato dalla squadra. La terza sconfitta consecutiva, arrivata contro l’Arsenal in Champions League, ha inevitabilmente aumentato le critiche nei confronti del tecnico, mentre la presenza di Raffaele Palladino al Maradona aveva alimentato le ipotesi su un possibile cambio della guardia. Uno scenario che, però, non trova conferme. A fare chiarezza è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che al podcast 352Sport ha spiegato: “Allegri non è in discussione, non è in dubbio in questo momento. Non ci sono pensieri da parte del Napoli su altri allenatori”.

Schira fa chiarezza su Allegri: “Non è in discussione”

Schira ha poi commentato la presenza di Palladino allo stadio, spiegando perché il suo nome possa comunque essere accostato al Napoli in prospettiva: “Certo che Palladino è uno degli allenatori liberi più interessanti. Non penso che possa tornare Conte, quindi se le cose dovessero precipitare e fra due o tre mesi il Napoli essere in difficoltà… Succede che magari qualche presidente ha la tentazione di guardarsi intorno. Sicuramente Palladino oggi tra gli allenatori italiani liberi è tra i più interessanti. Ieri si è presentato al Maradona, ufficialmente per aggiornamento professionale. Lui vorrebbe allenare o una big italiana o in Premier League. Non è attratto da altre situazioni…”.