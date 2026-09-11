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Bologna, il report della seduta odierna: due giocatori a parte, out per il Napoli
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A due giorni dalla sfida contro il Napoli, il Bologna ha svolto una seduta a carattere tattico, incentrata su una partita a tema per rifinire meccanismi e schemi in vista del match del Maradona. Lo riferisce il club rossoblù sul proprio sito web, raccontando anche nello specifico della condizione di due giocatori che non saranno del match
Napoli-Bologna, due assenti a Fuorigrotta
Non hanno preso parte al lavoro con il gruppo Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini, entrambi alle prese con un allenamento differenziato. Da monitorare le loro condizioni nelle prossime ore, ma i due giocatori con ogni probabilità non prenderanno parte al match del Maradona contro la squadra di Allegri.
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