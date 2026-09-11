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Bologna, il report della seduta odierna: due giocatori a parte, out per il Napoli

Bologna, il report della seduta odierna: due giocatori a parte, out per il NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:40Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

A due giorni dalla sfida contro il Napoli, il Bologna ha svolto una seduta a carattere tattico, incentrata su una partita a tema per rifinire meccanismi e schemi in vista del match del Maradona. Lo riferisce il club rossoblù sul proprio sito web, raccontando anche nello specifico della condizione di due giocatori che non saranno del match

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Non hanno preso parte al lavoro con il gruppo Oussama El Azzouzi e Riccardo Orsolini, entrambi alle prese con un allenamento differenziato. Da monitorare le loro condizioni nelle prossime ore, ma i due giocatori con ogni probabilità non prenderanno parte al match del Maradona contro la squadra di Allegri.