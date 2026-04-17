Bologna, Italiano chiarisce: "8° posto? Brinderemmo, è l'obiettivo della società"

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Dopo il ko per 4-0 con l'Aston Villa, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa, provando ad analizzare la gara

Dopo il ko per 4-0 con l'Aston Villa, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa, provando ad analizzare la gara. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoBolognaWeb.it: "Era difficile provare a ribaltarla considerando che all'andata abbiamo rovinato tutto a causa di alcuni nostri errori. Stasera (ieri, ndr) volevamo giocare una partita vera, ma l'Aston Villa a ogni nostro errore ci ha castigato. Usciamo dall'Europa League a testa alta e ai quarti di finale. Considerando che l'obiettivo era arrivare nella seconda fase della manifestazione posso dire di essere soddisfatto. Durante questi mesi abbiamo superato grandi squadre. Ora però bisogna fare i complimenti all'Aston Villa".

Quanto hanno pesato gli errori dei singoli?

"Sicuramente fanno rabbia, ma è soprattutto la forza dell'Aston Villa che ti porta a sbagliare. Contro di loro nessuno può permettersi di commettere errori perché subito ti puniscono. Si tratta di una squadra di grande valore che lo scorso anno solamente per un gol non è andata in semifinale di Champions League, è una squadra che tutti da settembre indicavano come la possibile vincitrice del trofeo".

Adesso che cosa chiede alla Serie A?

"Mancano sei partite alla fine del campionato. Ci sarebbe da brindare se dovessimo arrivare ottavi, obiettivo che ci ha chiesto espressamente la società, ma soprattutto proveremo a fare più punti possibili e poi vedremo dove saremo arrivati".