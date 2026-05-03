Terzo 0-0 consecutivo: anche Bologna-Cagliari finisce senza gol

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Le occasioni più importanti sono soprattutto degli ospiti, che con questo punto compiono un passo significativo verso la salvezza matematica.

Un altro 0-0 caratterizza la 35ª giornata di Serie A: dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa, anche il lunch match del Dall’Ara tra Bologna e Cagliari si chiude senza reti. Le occasioni più importanti sono soprattutto degli ospiti, che con questo punto compiono un passo significativo verso la salvezza matematica. La partita, però, nel complesso resta povera di emozioni e con poche vere occasioni da gol.

Poche emozioni al Dall’Ara

Nel primo tempo il Cagliari parte meglio e sfiora subito il vantaggio: dopo circa due minuti Deiola segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo un lungo controllo al VAR. Lo stesso centrocampista ci riprova poco dopo su assist di Palestra, ma da ottima posizione non riesce a trovare la porta. Il Bologna cresce col passare dei minuti e si rende pericoloso con Bernardeschi, il cui tiro a giro viene deviato in corner da Caprile, e poi con Odgaard, che calcia forte trovando però la deviazione decisiva di un difensore. Nella ripresa i ritmi calano ulteriormente e, nonostante i cambi dei due allenatori, la gara non si sblocca: l’occasione più clamorosa capita a Zé Pedro, che da pochi passi calcia al volo senza però centrare la porta, fallendo un’opportunità praticamente a tu per tu con il portiere.