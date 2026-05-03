Ufficiale Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Grosso e Allegri

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Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo e Milan, pronte a sfidarsi alle ore 15 al Mapei Stadium nel match valido per la 35ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo e Milan, pronte a sfidarsi alle ore 15 al Mapei Stadium nel match valido per la 35ª giornata di Serie A.

Le scelte di Fabio Grosso e Massimiliano Allegri

Di seguito le decisioni dei due allenatori, Fabio Grosso e Massimiliano Allegri, che hanno ufficializzato gli undici titolari per la gara del pomeriggio.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.