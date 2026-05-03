Crollo Milan al Mapei! Un ottimo Sassuolo sfrutta l’uomo in più e vince 2-0

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Il Sassuolo supera il Milan per 2-0 al Mapei Stadium al termine di una partita indirizzata sin dai primi minuti.

Il Sassuolo supera il Milan per 2-0 al Mapei Stadium al termine di una partita indirizzata sin dai primi minuti. I neroverdi partono forte e trovano il vantaggio già al 6’ con Berardi, bravo a finalizzare una rapida combinazione con Laurienté con un rasoterra preciso sul secondo palo. Il Milan prova a reagire e al 19’ costruisce una grande occasione con Leao, ma la conclusione del portoghese - fischiato anche al momento della sostituzione - termina fuori. L’episodio che cambia definitivamente l’inerzia del match arriva al 24’: Tomori, già ammonito, interviene in ritardo su Laurienté e riceve il secondo cartellino giallo, lasciando i rossoneri in dieci uomini.

Il raddoppio di Laurienté e la gestione del Sassuolo

Nella ripresa il Sassuolo controlla la gara e colpisce subito. Al 47’ Laurienté firma il raddoppio con un tiro sul primo palo, al termine di una bella azione sviluppata sulla corsia sinistra con Thorstvedt. I neroverdi continuano a spingere e al 51’ sfiorano anche il tris proprio con il centrocampista norvegese, mentre il Milan prova a rientrare in partita con qualche iniziativa isolata di Rabiot e Athekame. Nel finale la squadra di Grosso gestisce con ordine il doppio vantaggio, senza correre particolari rischi e portando a casa una vittoria netta e meritata. Il Sassuolo sale così all’ottavo posto insieme al Bologna, mentre il Milan resta terzo e ancora non ha la certezza matematica della qualificazione in Champions League.