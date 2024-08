Bologna, ripresa la preparazione in vista di Napoli: due recuperi e un dubbio per Italiano

vedi letture

Il Bologna, dopo il pareggio all'esordio contro l'Udinese, ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Casteldebole.

Il Bologna, dopo il pareggio all'esordio contro l'Udinese, ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Casteldebole. La squadra di Vincenzo Italiano ha così iniziato la preparazione in vista della seconda giornata di campionato contro il Napoli:

"Sono ripresi oggi al centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti dei rossoblù in vista di Napoli-Bologna di domenica alle 20,45. La squadra ha lavorato per gruppi: seduta di scarico sul campo per i titolari di Bologna-Udinese, lavoro atletico e partitella per gli altri. Jhon Lucumi e Kacper Urbanski si sono allenati con il gruppo, lavoro differenziato per Emil Holm.

Domani la preparazione dei rossoblù a Napoli-Bologna di domenica sera alle 20,45 proseguirà con una seduta di allenamento alle 10 sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole".