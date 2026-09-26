Ds Bologna: "Esonero Tedesco? Dopo il ko a Napoli l'incontro che è stato la goccia... "

Giovanni Sartori spiega l’esonero di Domenico Tedesco dopo il ko col Napoli e racconta le forti perplessità emerse nel confronto con la squadra

Il Bologna è stato tra i primi club a cambiare allenatore in questo avvio di stagione. Il direttore sportivo dei felsinei Giovanni Sartori ha spiegato i motivi dell'esonero di Domenico Tedesco, deciso dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "L'incontro che abbiamo avuto, dopo la partita di Napoli, è stata la goccia: c'è stato un lungo confronto nel quale sono emerse forti perplessità. Il suo esonero è stata una sconfitta per tutti, è stato difficile e a maggior ragione con una persona bella come lui. A volte succede: se le due componenti, allenatore e squadra, non si prendono va così. Evidentemente non erano fatti l'uno per l'altra, anche per principi di gioco...".

Il nuovo allenatore è Raffaele Palladino:

"La sua storia parla chiaro, viene da tre anni di risultati evidenti e ha una squadra che pur perdendo 4 undicesimi ha valore. E il suo gioco si avvicina molto a quello di Italiano e non è lontano da quello di Motta".