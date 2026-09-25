Ufficiale Cambiano le date del calciomercato invernale: si parte già a dicembre, i dettagli

Il mercato invernale, come già accaduto per quello estivo, aprirà con qualche giorno di anticipo: il 28 dicembre, anziché il 1° gennaio. È una novità, come detto, già vista in estate, che la FIGC ha annunciato dopo il consiglio federale di oggi e che deriva dai nuovi controlli introdotti dalla Commissione indipendente sui conti dei club professionistici. L’altro elemento trattato nel consiglio riguarda la scadenza per l’invio alla UEFA dei dossier relativi ai 5 stadi per Euro 2032: oggi non si è parlato di sedi, secondo quanto fa sapere la Federcalcio. Tutti i dossier in linea saranno inviati entro il 30 settembre senza indicazioni delle cinque sedi. La UEFA tornerà indietro con le sedi giudicate valide e infine la FIGC sceglierà le cinque sedi.

Il comunicato stampa della FIGC

Il presidente Giovanni Malagò ha aperto i lavori alle ore 15.00 con i consiglieri: Simonelli, Campoccia, Chiellini e Marotta per la Lega Calcio Serie A; Bedin per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il vice presidente dell’AIA Massini; il presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. Il presidente Malagò ha relazionato il Consiglio sullo stato d’avanzamento del processo di individuazione delle sedi destinate ad accogliere le gare di UEFA Euro 2032, che l’Italia ospiterà con la Turchia. Entro il prossimo 30 settembre, quindi entro il termine perentorio dell’1 ottobre, la FIGC trasmetterà alla UEFA la documentazione relativa alle sedi ritenute idonee ai requisiti che compongono il Bid Dossier. A seguito della ricezione della documentazione, la UEFA svolgerà le necessarie verifiche di conformità dei dossier e successivamente la Federazione procederà alla scelta delle cinque sedi ospitanti. La FIGC, infine, proseguirà il confronto con tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti - non solo quelli scelti per EURO 2032 - al fine di sostenere i programmi di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture calcistiche, anche per favorire l’opportunità di candidature ad ospitare futuri eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

Modifiche regolamentari

Su richiesta della Lega Calcio Serie A, cui hanno aderito Lega B e Lega Pro, il Consiglio ha approvato la modifica della data di inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti della corrente stagione sportiva anticipandola al 28 dicembre 2026, in luogo dell’1 gennaio. Per rendere operativa tale modifica, la FIGC adesso chiederà alla FIFA il parere favorevole. Su richiesta della LND, il Consiglio ha approvato anche l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 52, comma 10, delle Noif al campionato di Serie D in base alle richieste delle città che non riescono ad iscrivere i club di riferimento, con la stessa specifica delle due categorie inferiori. Il Consiglio Federale, infine, ha approvato il nuovo regolamento del Club Italia, prevedendo l’inserimento delle figure del Direttore Tecnico federale e del Coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia.

Nomine di competenza

Il presidente Malagò, in base alle prerogative riconosciutegli dallo Statuto federale, ha informato il Consiglio che a completamento dell’iter ha inteso nominare quali membri del Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, presieduto da Mario Beretta, Umberto Marino, Francesco Barresi, Giuseppe Pannacci, Paolo Mangini, Gianluca Zambrotta, Giuliano Ragonesi, Francesco Perondi, Vito Tisci, Michele Affinito, Roberto Mancini, Paco D’Onofrio e Giovanni Bellosi. La stessa procedura è stata adottata per la nomina del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, presieduto da Vito Tisci, anche Roberto Samaden, Michele Nicolin, Gianfranco Andreoletti, Giuseppe Ruzza, Simone Perrotta (vice presidente), Sebastiano Filardo, Valentina Finzi, Massimiliano Rizzello, Antonio Scocca, Mario Beretta e Angelo Calzavacca.