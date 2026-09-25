Ufficiale Serie A, definiti anticipi e posticipi fino a fine girone d'andata: rivoluzionato il 12° turno

Tutte le novità fino al giro di boa, ma cambia anche la dodicesima giornata per ragioni di ordine pubblico a Milano: la Juve domenica alle 12.30

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Calcio Serie A ha comunicato le date di anticipi e posticipi, e il calendario delle giornate, fino alla fine del girone d’andata. Cambia anche la 12ª giornata, che era stata già comunicata in precedenza, una novità determinata dallo svolgimento della maratona di Milano domenica 22 dicembre: per questa ragione il Prefetto ha chiesto - non con un provvedimento, ma la Lega ha ritenuto di andare incontro alla semplice richiesta - lo spostamento (dalle 15 alle 18) di Milan-Frosinone e a quel punto, per ragioni di palinsesto, è cambiata anche la collocazione, per esempio, della Juventus.

Il calendario della Serie A dalla 12ª alla 19ª giornata

12ª GIORNATA

21/11/2026 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN

21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN

21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN

21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY

22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN

22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY

22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY

13ª GIORNATA

27/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Bologna DAZN/SKY

28/11/2026 Sabato 15.00 Frosinone-Parma DAZN

28/11/2026 Sabato 18.00 Torino-Lazio DAZN

28/11/2026 Sabato 20.45 Inter-Genoa DAZN/SKY

29/11/2026 Domenica 12.30 Udinese-Fiorentina DAZN

29/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Napoli DAZN

29/11/2026 Domenica 18.00 Roma-Monza DAZN/SKY

29/11/2026 Domenica 20.45 Como-Juventus DAZN

30/11/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Atalanta DAZN

30/11/2026 Lunedì 20.45 Cagliari-Milan DAZN

14ª GIORNATA

04/12/2026 Venerdì 20.45 Bologna-Roma DAZN

05/12/2026 Sabato 15.00 Monza-Como DAZN

05/12/2026 Sabato 18.00 Frosinone-Inter DAZN

05/12/2026 Sabato 20.45 Napoli-Lecce DAZN/SKY

06/12/2026 Domenica 12.30 Genoa-Torino DAZN

06/12/2026 Domenica 15.00 Lazio-Atalanta DAZN

06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus-Udinese DAZN/SKY

06/12/2026 Domenica 20.45 Milan-Parma DAZN

07/12/2026 Lunedì 18.30 Venezia-Sassuolo DAZN

07/12/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina-Cagliari DAZN/SKY

15ª GIORNATA

11/12/2026 Venerdì 20.45 Udinese-Frosinone DAZN

12/12/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Venezia DAZN

12/12/2026 Sabato 18.00 Lecce-Sassuolo DAZN

12/12/2026 Sabato 20.45 Como-Bologna DAZN/SKY

13/12/2026 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

13/12/2026 Domenica 15.00 Inter-Torino DAZN

13/12/2026 Domenica 18.00 Parma-Fiorentina DAZN/SKY

13/12/2026 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

14/12/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Genoa DAZN

14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Monza DAZN/SKY

16ª GIORNATA

18/12/2026 Venerdì 18.30 Frosinone-Lazio DAZN/SKY

18/12/2026 Venerdì 20.45 Lecce-Inter DAZN

19/12/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN

19/12/2026 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN

19/12/2026 Sabato 20.45 Roma-Juventus DAZN/SKY

20/12/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Bologna DAZN

20/12/2026 Domenica 15.00 Torino-Cagliari DAZN

20/12/2026 Domenica 15.00 Venezia-Monza DAZN

20/12/2026 Domenica 18.00 Genoa-Udinese DAZN/SKY

20/12/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Napoli DAZN

17ª GIORNATA

02/01/2027 Sabato 12.30 Cagliari-Genoa DAZN

02/01/2027 Sabato 15.00 Fiorentina-Lazio DAZN

02/01/2027 Sabato 15.00 Torino-Venezia DAZN/SKY

02/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Frosinone DAZN

02/01/2027 Sabato 20.45 Monza-Milan DAZN/SKY

03/01/2027 Domenica 12.30 Inter-Sassuolo DAZN

03/01/2027 Domenica 15.00 Como-Lecce DAZN

03/01/2027 Domenica 15.00 Udinese-Atalanta DAZN

03/01/2027 Domenica 18.00 Parma-Napoli DAZN/SKY

03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

18ª GIORNATA

05/01/2027 Martedì 18.30 Genoa-Monza DAZN

05/01/2027 Martedì 18.30 Venezia-Roma DAZN/SKY

05/01/2027 Martedì 20.45 Milan-Fiorentina DAZN/SKY

06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus-Torino DAZN

06/01/2027 Mercoledì 15.00 Frosinone-Bologna DAZN/SKY

06/01/2027 Mercoledì 15.00 Lecce-Parma DAZN

06/01/2027 Mercoledì 18.00 Atalanta-Como DAZN

06/01/2027 Mercoledì 20.45 Lazio-Inter DAZN

07/01/2027 Giovedì 18.30 Sassuolo-Udinese DAZN

07/01/2027 Giovedì 20.45 Napoli-Cagliari DAZN

19ª GIORNATA

09/01/2027 Sabato 15.00 Monza-Frosinone DAZN

09/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Milan DAZN

09/01/2027 Sabato 20.45 Bologna-Genoa DAZN/SKY

10/01/2027 Domenica 12.30 Como-Lazio DAZN

10/01/2027 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN

10/01/2027 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN

10/01/2027 Domenica 18.00 Torino-Atalanta DAZN/SKY

10/01/2027 Domenica 20.45 Inter-Juventus DAZN

11/01/2027 Lunedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN

11/01/2027 Lunedì 20.45 Udinese-Napoli DAZN/SKY