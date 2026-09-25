Ufficiale La Supercoppa italiana torna in Italia: ecco dove e quando si giocherà Inter-Lazio

La Supercoppa italiana torna in Italia per la prima volta dal 2021. Inter e Lazio si sfideranno il 22 dicembre allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Dopo diverse edizioni disputate all'estero, la Supercoppa italiana tornerà a giocarsi in Italia nel 2026. Il Consiglio di Lega Serie A ha deliberato la sede della sfida tra Inter e Lazio: l'appuntamento sarà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, casa della formazione campione d'Italia, come previsto dal regolamento. La competizione torna così sul territorio italiano per la prima volta dal 2021.

Inter-Lazio il 22 dicembre: San Siro ancora protagonista

La sfida che assegnerà il trofeo è stata fissata per martedì 22 dicembre. Per San Siro sarà la tredicesima volta da sede della Supercoppa italiana, consolidando ulteriormente il proprio primato nella speciale graduatoria degli stadi che hanno ospitato la competizione. Alle spalle dell'impianto milanese ci sono infatti il Delle Alpi, l'Olimpico e il Re Saud, tutti fermi a quattro apparizioni. Inter e Lazio si contenderanno dunque il primo trofeo della stagione davanti al pubblico del Meazza.