C'è anche l'annuncio: Paratici sarà il nuovo ds della Fiorentina dal 4 febbraio
(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina a partire dal prossimo 4 febbraio. A renderlo noto lo stesso club viola attraverso una nota ufficiale. Da quella data l'ex dirigente della Juventus e attualmente del Tottenham, con cui sta definendo la rescissione dell'accordo in scadenza nel 2028, assumerà il nuovo incarico: pronto per lui un contratto fino al 2030. (ANSA).
