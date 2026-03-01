Gol di Simeone ed esultanza alla Sal Da Vinci: il Cholito lo dedica a Napoli?
“Per sempre” Giovanni Simeone. Il Torino passa in vantaggio al 21’ grazie al Cholito, bravo a sgusciare alle spalle di Luca Pellegrini su una palla smorzata dopo la conclusione di Duván Zapata. Un tocco rapido e decisivo per anticipare sia il terzino della Lazio sia Ivan Provedel in uscita disperata, depositando in rete l’1-0. Un gol pesante, da vero opportunista d’area, che conferma il feeling dell’argentino contro i biancocelesti.
Iconica l’esultanza: Giovanni Simeone si è rivolto verso la telecamera mimando la coreografia di Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”. Un gesto che richiama il ritornello “Saremo io e te, per sempre…”, probabilmente anche come omaggio al legame costruito negli anni con Napoli in vista della sfida di venerdì al Maradona.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
