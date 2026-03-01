Tonfo Atalanta! Primo ko del 2026: il Sassuolo vince in 10 per 75'
Impresa del Sassuolo, che supera 2-1 l’Atalanta nella 27ª giornata di Serie A nonostante oltre 75 minuti giocati in inferiorità numerica. Al Mapei Stadium il match si accende presto: dopo un avvio vivace, al 16’ Pinamonti viene espulso per un duro intervento su Djimsiti, lasciando i neroverdi in dieci uomini. Una situazione che potrebbe indirizzare la gara verso la Dea, ma che invece compatta la squadra di casa.
Il Sassuolo reagisce con carattere e passa in vantaggio grazie a Koné, abile a sfruttare un corner perfetto di Laurienté. Nella ripresa arriva anche il raddoppio con uno splendido sinistro dalla distanza di Thorstvedt, che sorprende Carnesecchi. L’Atalanta prova a rientrare in partita, colpisce un palo con Samardzic e accorcia nel finale con Musah, al suo primo gol in Italia. Nei minuti di recupero è assalto nerazzurro, ma la traversa nega il pareggio a Scalvini. Finisce 2-1: festa grande per il Sassuolo, mentre per la squadra di Palladino arriva la prima sconfitta in campionato del 2026.
