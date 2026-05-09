Cagliari-Udinese, le formazioni: Pisacane conferma Gaetano e Folorunsho
Inizia il sabato di Serie A: alle 15 il calcio d'inizio di Cagliari-Udinese. Una sfida fra due squadre tranquille per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, che punteranno a fare felici i propri tifosi in queste ultime gare stagionali. Fra le fila del Cagliari Pisacane punta su Esposito e Mendy in avanti. Ci sono Palestra e Folorunsho sulle due fasce. Nell'Udinese c'è Buksa con Zaniolo. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match.
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese
Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Deiola, Rodriguez, Raternik, Belotti, Albarracin, Sulemana, Zappa, Trepy, Malfitano. All. Pisacane
Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Bayo, Arizala, Camara, Zemura, Miller. All. Runjaic
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro