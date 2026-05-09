Ufficiale Cagliari-Udinese, le formazioni: Pisacane conferma Gaetano e Folorunsho

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Una sfida fra due squadre tranquille per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, che punteranno a fare felici i propri tifosi in queste ultime gare

Inizia il sabato di Serie A: alle 15 il calcio d'inizio di Cagliari-Udinese. Una sfida fra due squadre tranquille per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, che punteranno a fare felici i propri tifosi in queste ultime gare stagionali. Fra le fila del Cagliari Pisacane punta su Esposito e Mendy in avanti. Ci sono Palestra e Folorunsho sulle due fasce. Nell'Udinese c'è Buksa con Zaniolo. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese

Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Deiola, Rodriguez, Raternik, Belotti, Albarracin, Sulemana, Zappa, Trepy, Malfitano. All. Pisacane

Udinese (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Bayo, Arizala, Camara, Zemura, Miller. All. Runjaic