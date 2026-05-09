Sorpresa Atalanta: niente rinnovo e possibile separazione con Palladino

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Il futuro di Raffaele Palladino resta tutto da decifrare. In casa Atalanta, infatti, si prospettano settimane di profondi cambiamenti

Il futuro di Raffaele Palladino resta tutto da decifrare. In casa Atalanta, infatti, si prospettano settimane di profondi cambiamenti e, oltre alla possibile partenza del direttore sportivo Tony D’Amico, anche la posizione dell’allenatore appare meno solida del previsto. A riportarlo è Sky Sport.

Le parole di Palladino

Alla vigilia della sfida contro il Milan, lo stesso Palladino ha affrontato il tema in conferenza stampa, lasciando intendere come al momento non ci siano certezze sulla prosecuzione del rapporto con il club bergamasco: “Il mio desiderio è chiudere al meglio e costruire per la prossima stagione una squadra a mia immagine e somiglianza. Mi piacerebbe farlo per aprire un nuovo ciclo, ma al momento non ho ricevuto alcun segnale”.

Rinnovo fermo

Arrivato nel corso della stagione per raccogliere l’eredità di Ivan Juric, Palladino ha un contratto fino al 2027. Tuttavia, spiega Sky Sport, i discorsi legati a un eventuale rinnovo si sarebbero fermati da tempo, alimentando i dubbi sulla sua permanenza.