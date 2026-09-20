Serie A, classifica dopo la 5ª giornata: il Milan risale al 5° posto, Napoli a -4 e a -6 dalla vetta

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Milan quinto dopo il successo sul Lecce, Napoli nono e distante sei punti dalla vetta della Serie A.

Il successo per 3-0 del Milan contro il Lecce chiude il programma della quinta giornata di Serie A. I rossoneri di Ruben Amorim salgono a quota 11 e conquistano il quinto posto solitario, alle spalle del Cagliari, che ha però disputato una partita in meno. In testa restano Roma, Inter e Lazio con 13 punti, mentre il Napoli, dopo il pareggio sul campo della Fiorentina, è nono a quota 7 e si trova a sei lunghezze dal trio di testa. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Roma 13 (5 partite giocate)

Inter 13 (5)

Lazio 13 (5)

Cagliari 12 (4)

Milan 11 (5)

Frosinone 10 (5)

Juventus 10 (5)

Como 10 (5)

Napoli 7 (5)

Sassuolo 7 (5)

Atalanta 6 (5)

Lecce 6 (5)

Udinese 4 (5)

Torino 4 (5)

Parma 4 (5)

Monza 4 (5)

Fiorentina 4 (5)

Bologna 2 (5)

Genoa 1 (5)

Venezia 0 (5)