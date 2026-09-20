Serie A, classifica dopo la 5ª giornata: il Milan risale al 5° posto, Napoli a -4 e a -6 dalla vetta
Il successo per 3-0 del Milan contro il Lecce chiude il programma della quinta giornata di Serie A. I rossoneri di Ruben Amorim salgono a quota 11 e conquistano il quinto posto solitario, alle spalle del Cagliari, che ha però disputato una partita in meno. In testa restano Roma, Inter e Lazio con 13 punti, mentre il Napoli, dopo il pareggio sul campo della Fiorentina, è nono a quota 7 e si trova a sei lunghezze dal trio di testa. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Roma 13 (5 partite giocate)
Inter 13 (5)
Lazio 13 (5)
Cagliari 12 (4)
Milan 11 (5)
Frosinone 10 (5)
Juventus 10 (5)
Como 10 (5)
Napoli 7 (5)
Sassuolo 7 (5)
Atalanta 6 (5)
Lecce 6 (5)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Parma 4 (5)
Monza 4 (5)
Fiorentina 4 (5)
Bologna 2 (5)
Genoa 1 (5)
Venezia 0 (5)
Serie A Enilive 2026-2027
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|Napoli
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