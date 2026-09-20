Il Milan si rialza e dimentica i fischi: tris al Lecce per i 100 anni di San Siro

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Il Milan reagisce al ko col Benfica: Pulisic, Rabiot e Moreira firmano il 3-0 contro il Lecce.

Il Milan festeggia nel migliore dei modi i cento anni di San Siro e reagisce alla brutta sconfitta per 0-2 contro il Benfica in Europa. La squadra di Ruben Amorim supera nettamente 3-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco, mai realmente capace di mettere in difficoltà i rossoneri. Il protagonista della serata è Christian Pulisic, tornato titolare e subito decisivo con il gol che sblocca la partita nel primo tempo, interrompendo un digiuno che durava da dicembre 2025.

Pulisic rompe il digiuno, Rabiot e Moreira completano il tris

Nella ripresa il Milan mette definitivamente al sicuro il risultato grazie alle reti di Adrien Rabiot e Diego Moreira, fotografia del mix tra esperienza e novità scelto da Amorim. I rossoneri arrivano così alla quinta giornata di campionato ancora imbattuti e salgono al quinto posto con 11 punti, a una sola lunghezza dal Cagliari in zona Champions League. Una vittoria convincente per provare a lasciarsi alle spalle i problemi mostrati contro il Benfica, mentre il Lecce resta fermo a quota sei.