Che furto dell’Inter! Una Juve stoica in 10 cede solo nel finale: finisce 3-2

Che furto dell’Inter! Una Juve stoica in 10 cede solo nel finale: finisce 3-2TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Termina sul risultato di 3-2 il match di San Siro tra Inter e Juventus, valido per la 25ª giornata di Serie A. Nel primo tempo dopo l'autogol di Cambiaso e il gol di Cambiaso stesso, quindi in situazione di pari, la partita viene falsata da un clamoroso errore arbitrale: La Penna espelle Kalulu dopo una plateale simulazione di Bastoni, quest'ultimo già ammonito avrebbe dovuto lasciare il campo per doppio giallo. 

Nella ripresa, una Juventus stoica riesce persino a riprenderla grazie a Locatelli che risponde alla rete di Pio Esposito. Al 90esimo, con una conclusione dal limite, Zielinski trova l'angolo giusto per siglare il definitivo 3-2. Con un furto clamoroso l'Inter di Chivu sigilla il primo posto, mentre per la corsa Champions domani il Napoli ha la possibilità di allungare sia sulla Roma che sulla Juventus.