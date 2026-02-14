Che furto dell’Inter! Una Juve stoica in 10 cede solo nel finale: finisce 3-2

Termina sul risultato di 3-2 il match di San Siro tra Inter e Juventus, valido per la 25ª giornata di Serie A. Nel primo tempo dopo l'autogol di Cambiaso e il gol di Cambiaso stesso, quindi in situazione di pari, la partita viene falsata da un clamoroso errore arbitrale: La Penna espelle Kalulu dopo una plateale simulazione di Bastoni, quest'ultimo già ammonito avrebbe dovuto lasciare il campo per doppio giallo.

Nella ripresa, una Juventus stoica riesce persino a riprenderla grazie a Locatelli che risponde alla rete di Pio Esposito. Al 90esimo, con una conclusione dal limite, Zielinski trova l'angolo giusto per siglare il definitivo 3-2. Con un furto clamoroso l'Inter di Chivu sigilla il primo posto, mentre per la corsa Champions domani il Napoli ha la possibilità di allungare sia sulla Roma che sulla Juventus.