Spalletti in silenzio, parla Chiellini: “Inaccettabile! Arbitri non all’altezza, Rocchi neppure era qui!”

Giorgio Chiellini, director of football strategy della Juventus, a Sky Sport ha protestato per l'errore arbitrale subito: "Non si può parlare di calcio, dopo quello che è successo oggi diventa difficile. È successo qualcosa di inaccettabile, per l'ennesima volta in questa stagione. Una volta capita a noi, una volta ad altri. Da domani probabilmente si cambierà il VAR ma non è accettabile un errore cosi, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato in una partita così. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo. Dobbiamo cambiare. Non possiamo più procrastinare come invece facciamo sempre in Italia".

Avete avuto modo di confrontavi con La Penna?

"No, non abbiamo parlato con La Penna".

Cosa intende quando parla di cambiare le cose?

"E da inizio anno che tutti hanno evidenziato che non c'è una struttura adeguata al campionato di Serie A. Ci sono episodi continui. Siamo stati propositivi ma non si può continuare così, succede a tutte le squadre. Non so se gli arbitri non sono allenati bene, se non sono all'altezza, ma non si può prendere decisioni con questa leggerezza. Non si può parlare di calcio stasera".