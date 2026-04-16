Chivu attacca: “Ora campionato è mediocre. Non prendetevela se non vince la vostra squadra o l’amico… “

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Alla vigilia di Inter-Cagliari, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile, affrontando diversi temi

Alla vigilia di Inter-Cagliari, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile, affrontando diversi temi legati alla stagione e all’attualità del campionato. Nel corso del suo intervento, il tecnico ha risposto anche a una domanda sulle critiche rivolte alla Serie A in corso d’opera, spesso considerate legate all’andamento della classifica e, in particolare, al dominio dell’Inter.

La risposta di Chivu alle critiche sul campionato

Chivu ha espresso una posizione netta su questo tipo di valutazioni, sottolineando come il giudizio cambi troppo facilmente in base ai risultati: "Troppo facile cambiare il pensiero in base alla classifica. Qualche mese fa erano tutte competitive, poi a seconda della classifica diventa attraente o mediocre. Questo non è un problema nostro. Io vorrei essere mediocre e primo in classifica per tutta la vita, perché mi dà la certezza di un lavoro fatto bene e una società che mi sostiene alle spalle. Troppo facile classificare campionati in base alla delusione".

Cosa c'era dietro alla sua battuta sulla qualificazione alla Champions? Vi sentite gli unici obbligati a vincere?

"Se non capiamo l'ironia meglio mettersi a fare altro. In questo mondo tante cose vengono prese troppo sul serio o trattate superficialmente e narrate in maniera sbagliata. La mia era una battuta, con dentro della realtà: si è sempre parlato di qualificazioni Champions, allora pure io ho detto certe cose. Non mi sono inventato niente e ho parlato col sorriso sulle labbra. Qualcuno l'ha presa male, ma ci vuole anche un po' di ironia, il calcio non è la vita ma solo un gioco e come tale va preso. Ci sono squadre che hanno un atteggiamento giusto, quello che gli permette di andare in fondo e vincere, poi ci riesce solo una. E non prendiamola troppo a male se la squadra del cuore o l'amico non ce la fa, ma elogiamo chi riesce a dare il massimo".