Clamoroso Al Hilal-Milan! Sky: vicino l’accordo per Theo Hernandez, Allegri vuole Cambiaso

vedi letture

L’Al Hilal prepara un nuovo colpo di mercato in grande stile in vista del Mondiale per Club: secondo le ultime indiscrezioni, il club saudita è vicino a trovare un accordo con il Milan per il trasferimento di Theo Hernandez. La trattativa tra i due club sarebbe in fase avanzata, con una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Ora la palla passa al giocatore: la società araba attende la risposta del terzino francese, che dovrà decidere se accettare il trasferimento nella Saudi Pro League. Per l’Al Hilal, si tratterebbe di un’altra operazione di prestigio dopo una stagione già ricca di grandi acquisti. Con Theo Hernandez in direzione campionato saudita, il Milan pensa a un suo sostituto. Il primo nome sulla lista del club rossonero è quello di Cambiaso della Juventus. Nonostante l’operazione onerosa, il calciatore italiano è la prima scelta di Allegri (che lo ritroverebbe dopo l’esperienza in maglia bianconera) e piace anche al ds Tare. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.