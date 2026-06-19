Clamoroso, la Juventus prova a scippare Dybala alla Roma! La situazione

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Clamorosa indiscrezione di mercato riguardante Paulo Dybala ed il suo futuro. Ne parla la Gazzetta dello Sport all'interno del suo podcast Il Blitz, spiegando come l'argentino sia stato approcciato negli ultimi giorni dalla Juventus, squadra il giocatore aveva lasciato a malincuore prima di legarsi alla Roma. Il contratto del giocatore scadrà fra pochi giorni e da tempo è in piedi una trattativa per il prolungamento con la Roma. Il club giallorosso ha proposto un contratto al ribasso rispetto ai 6 milioni netti attualmente percepiti: 2,5 milioni più bonus per un solo anno, a fronte di una controproposta dell'entourage dell'attaccante da 3 milioni di euro netti per un anno più opzione per una seconda stagione.

La Juventus prova lo scippo alla Roma per Dybala

In questo scenario di attesa, ecco la Juventus: il club bianconero avrebbe preso contatto con Carlos Novel, agente di Dybala, per chiedere informazioni in merito. Sullo sfondo anche il Napoli, che ha a sua volta chiesto informazioni tramite il direttore sportivo Manna che conosce l'argentino dai tempi della Juventus. Per il momento Dybala ha incassato il gradimento, pur sottolineando la propria voglia di aspettare una risposta da parte della Roma in merito alla trattativa sul prolungamento. La sua idea resta quella di voler chiudere, ovviamente alle giuste condizioni, la carriera in giallorosso.