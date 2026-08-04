Colpo Genoa, arriva un rinforzo importante verso il Napoli: preso Sow dal Siviglia
Giornata amara per il Genoa, che incassa un pesantissimo 10-1 nell'insolita amichevole da 120 minuti divisi in quattro tempi da mezz'ora contro il Bournemouth. Ma sul fronte mercato arrivano buone notizie: Daniele De Rossi aveva chiesto con insistenza un rinforzo a centrocampo, e la dirigenza rossoblù ha accontentato il proprio allenatore chiudendo per Djibril Sow, centrocampista svizzero con cittadinanza senegalese, in arrivo dal Siviglia.
Colpo Genoa, ufficialità in arrivo
Come confermato da Fabrizio Romano, tra le parti è stata trovata un'intesa che rende ormai certo il trasferimento del classe 1997, legato agli andalusi da un contratto fino al 2029. Nell'ultima stagione Sow ha collezionato 33 presenze, mettendo a segno 5 gol e servendo 4 assist: numeri che confermano il suo ottimo stato di forma.
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