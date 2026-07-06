Clamoroso Khalaili, l'Inter rischia una nuova beffa: si inserisce il Como

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Quando sembrava ormai tutto apparecchiato per il passaggio all'Inter, dal Belgio è emersa una nuova indiscrezione che riguarda il Como

L'Inter continua a spingere per Anan Khalaili, esterno offensivo dell'Union Saint-Gilloise individuato come uno dei principali obiettivi di mercato dopo il mancato arrivo di Palestra, ma c'è da segnalare un clamoroso risvolto, ovvero l'inserimento del Como. A fornire la notizia è Sasha Tovalieri, esperto di mercato di Sky Sport CH e corrispondente de ‘L’Equipe’ in Belgio.

Spunta il Como per Khalaili

Quando sembrava ormai tutto apparecchiato per il passaggio all'Inter, dal Belgio è emersa una nuova indiscrezione che riguarda il Como. Il club lariano starebbe valutando un inserimento a sorpresa per soffiare Khalaili ai nerazzurri. Tovalieri scrive su X: "Il Como 1907 vuole inserirsi nella corsa per Anan Khalaili. Il club lombardo punta a soffiare il giocatore all'Inter e ha presentato una prima offerta: prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo di 27 milioni di euro. Khalaili preferirebbe trasferirsi all'Inter, ma i nerazzurri devono ancora trovare un accordo con l'Union Saint-Gilloise, che continua a chiedere 30 milioni di euro".