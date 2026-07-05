Ufficiale Atalanta, al via l'era Sarri: i 33 convocati per il raduno

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Atalanta, raduno al via: ufficiali i convocati per l'inizio della preparazione estiva.

L'Atalanta di Maurizio Sarri è pronta ad aprire ufficialmente la stagione 2026/27. A partire da domani, lunedì 6 luglio, la squadra si ritroverà al Centro Sportivo di Zingonia per dare il via alla preparazione estiva. I primi giorni saranno dedicati alle consuete visite mediche e ai test atletici, primo passo del percorso che porterà la formazione bergamasca all'esordio nel prossimo campionato di Serie A. Il club ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati, composto da elementi della prima squadra e da alcuni giovani provenienti dall'Under 23.

L'elenco dei convocati: c'è anche Raspadori, i reduci dal Mondiale arriveranno più tardi

Il comunicato dell'Atalanta: "Per l’Atalanta la nuova stagione, quella 2026/27, inizierà ufficialmente domani, lunedì 6 luglio, quando la squadra si radunerà per l’inizio della preparazione estiva con i primi giorni dedicati alle visite mediche e ai test di valutazione.

Di seguito i calciatori di prima squadra e aggregati dall’Under 23 che saranno convocati a scaglioni calendarizzati per l’effettuazione delle visite mediche e dei test di valutazione:

PORTIERI: Marco Carnesecchi, Mattia Sonzogni, Marco Sportiello, Paolo Vismara

DIFENSORI: Honest Ahanor, Mitchel Bakker, Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Giovanni Bonfanti, Giorgio Cittadini, Berat Djimsiti, Isaac Collins Isoa, Relja Obrić, Matteo Plaia, Ljubo Puljić, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta

CENTROCAMPISTI: Samuel Giovane, Sergej Levak, Alberto Manzoni, Lazar Samardžić, Federico Steffanoni, Ibrahim Sulemana, Nicola Zalewski

ATTACCANTI: Federico Cassa, Tommaso De Nipoti, Nikola Krstović, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, El Bilal Touré, Dominic Vavassori, Vanja Vlahović

Più avanti si aggregheranno alla squadra i giocatori che hanno partecipato o stanno ancora partecipando alla World Cup 2026".