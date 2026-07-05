Gila, il Milan prepara l’affondo! Entro martedì si può chiudere: cifre e dettagli

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Il Milan spinge per chiudere l’acquisto di Mario Gila. L’intesa con il giocatore è già definita, resta da trovare quella con la Lazio.

Il Milan prepara l’affondo per Mario Gila. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Gonçalo Ramos, nuovo centravanti portoghese destinato a rafforzare l’attacco di Ruben Amorim, atteso a Milano nelle prossime ore, il club rossonero punta ora a chiudere rapidamente anche il secondo colpo di questa sessione estiva. Il difensore spagnolo della Lazio è diventato il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato, con una forte accelerazione registrata nelle ultime ore.

Trattativa con la Lazio e dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, l’obiettivo del Milan è definire l’operazione già all’inizio della prossima settimana. L’intesa con il giocatore è stata raggiunta da tempo, superando la concorrenza di Napoli e Atalanta, mentre restano da limare gli ultimi dettagli con la Lazio, con cui il club rossonero punta a chiudere tra domani e martedì. L’offerta sul tavolo è di circa 30 milioni di euro, ma solo la metà della cifra finirebbe nelle casse biancocelesti: il 50% della futura rivendita spetta infatti al Real Madrid, che aveva mantenuto tale percentuale al momento della cessione del difensore alla Lazio. Per il giocatore è invece pronto un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro più bonus. Dopo l’arrivo di Ramos, il Milan è quindi vicino a mettere a segno un altro colpo importante sia dal punto di vista tecnico che economico.