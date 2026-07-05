Ufficiale L'Inter perde definitivamente Dumfries: l'esterno passa al Real Madrid

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Denzel Dumfries va al Real Madrid. La notizia era nell'aria da tempo, ora è ufficiale. Il saluto dell'Inter: "Ci hai fatti innamorare"

Ora è ufficiale: Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid. Lo comunica l'Inter con un comunicato dal proprio sito ufficiale. Anche il Real Madrid ha reso nota la notizia, specificando che ha firmato un contratto fino al 2030. Ecco il testo della nota del club: "FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid C. F. Il giocatore olandese si trasferisce a titolo definitivo in seguito all’attivazione della clausola rescissoria. Forse ci siamo tutti innamorati di Denzel Dumfries quando quel giorno all’Olimpico, dopo aver salvato un gol fatto immolandosi in difesa, si è lanciato in avanti, col suo passo incontenibile, andando a concludere l’azione con un tuffo di testa, per il suo primo gol con la maglia dell’Inter. O forse in quella sera a Lecce, in pieno recupero, un’altra zampata in area, una corsa di felicità pura, quella dei bambini. Eppure, a differenza dei piccoli, Denzel ha sempre avuto quel suo sguardo serio, del quale ugualmente ci siamo innamorati. O forse ancora, ci è piaciuto come interpretava i derby, quelle autentiche battaglie sulla fascia, scontri alla vecchia maniera, senza risparmiarsi. In fondo, l’unico cartellino rosso di questi cinque anni è arrivato proprio nel derby della Madonnina, nella notte della Seconda Stella.

Un’altra notte di amore? Quella in Arabia Saudita, una doppietta da annali del calcio in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. D’altronde, in certe notti, Denzel Justus Morris Dumfries sembrava venire dallo spazio. Chiedere a chi era al Montjuic, Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Un gol in rovesciata, uno di testa. Prima ancora, l’assist per Thuram. Sommando le giocate nel match leggendario di San Siro fanno 2 gol e 3 assist tra andata e ritorno. Ancora: a Monaco di Baviera, nella notte più buia, Denzel amareggiato con la medaglia al collo va a salutare i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti. Di nuovo: la sua energia in Como-Inter, due gol per la spallata scudetto, via a scivolare in ginocchio, le braccia incrociate, finalmente il sorriso. Lo stesso delle feste Scudetto, in campo a baciare lo stemma e sul bus a comandare".