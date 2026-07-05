La Roma sogna Greenwood, pres. Marsiglia: "Non venderò i big a prezzo di saldo"
Il futuro di Mason Greenwood resta uno dei temi più caldi del mercato del Marsiglia. L'attaccante inglese continua ad attirare l'interesse di diversi club europei e, se nelle ultime ore il Fenerbahce ha smentito l'esistenza di una trattativa, la Roma continua a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Il club giallorosso, infatti, sarebbe pronto a presentare un'offerta importante per convincere la società francese a lasciar partire uno dei suoi giocatori più rappresentativi.
Il presidente del Marsiglia: "Servono cessioni per riequilibrare i conti"
A fare chiarezza sul momento economico del club è stato il presidente del Marsiglia, Stephan Richard, che ha spiegato la necessità di intervenire sulla rosa per riportare i conti in equilibrio. "Dobbiamo separarci da alcuni giocatori per ristabilire l’equilibrio finanziario e ridurre drasticamente il monte ingaggi. Non possiamo mantenere una rosa con stipendi totali superiori ai 100 milioni all’anno. Tuttavia mi rifiuto di vendere i nostri migliori giocatori a un prezzo di saldo. Detto questo, la situazione attuale ci obbliga a un profondo rinnovamento della rosa".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro