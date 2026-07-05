Non riscattato dal Napoli, Elmas può restare in Serie A: nuovi contatti con la Juve di Spalletti

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Dopo il mancato riscatto da parte del Napoli, Eljif Elmas è pronto a ripartire. Il centrocampista macedone piace alla Juventus di Luciano Spalletti

Si è conclusa la seconda avventura di Eljif Elmas con la maglia del Napoli. Il centrocampista macedone non è stato riscattato dal club azzurro e ora è alla ricerca di una nuova destinazione. Il classe 1999, ancora legato al Lipsia da altri due anni di contratto, valuta diverse opportunità. La sua priorità sarebbe un trasferimento in un top club della Premier League, ma il sondaggio effettuato nelle scorse settimane dall'Aston Villa non ha avuto sviluppi concreti. Resta quindi aperta anche la pista che porta nuovamente in Serie A, dove il suo profilo continua a essere molto apprezzato.

La Juventus pensa a Elmas: c'è Spalletti

Tra i club più interessati c'è la Juventus, oggi allenata da Luciano Spalletti, tecnico che conosce molto bene Elmas dopo l'esperienza condivisa a Napoli culminata con la conquista dello Scudetto nella stagione 2022/23. Negli ultimi giorni - scrive Tmw - ci sarebbero stati nuovi contatti e, alle giuste condizioni economiche, i bianconeri potrebbero affondare il colpo. Con Spalletti, Elmas si era ritagliato un ruolo prezioso da jolly offensivo, chiudendo il campionato con sei reti, alle spalle dei soli Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia nella classifica marcatori della squadra. Dopo il titolo conquistato con il Napoli, il macedone si era trasferito al RB Lipsia, senza però riuscire a imporsi. A gennaio 2025 aveva rilanciato la propria carriera con il Torino, segnando quattro gol in 13 presenze, ma il club granata non esercitò il diritto di riscatto. Tornato al Napoli la scorsa estate, ha collezionato 33 presenze e un gol prima dell'addio definitivo, maturato dopo la decisione della società di non investire la cifra richiesta per il suo cartellino. A salutarlo è stato anche il club azzurro con un messaggio pubblicato sui social: "Napoli sarà sempre con te. In bocca al lupo, Eljif".