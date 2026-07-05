Fiorentina, colpo in difesa: è fatta per Dragusin! Formula e cifre dell’affare
La Fiorentina è pronta a mettere a segno un colpo importante per la difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Tottenham per Radu Dragusin, centrale rumeno classe 2002 individuato come uno degli obiettivi principali per il rafforzamento del reparto arretrato in vista della prossima stagione.
Formula dell’operazione e dettagli economici
La trattativa sarebbe stata impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, una formula che consentirebbe alla Fiorentina di assicurarsi subito le prestazioni del difensore rinviando l’esborso definitivo ai prossimi mesi. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti, ma i contatti avrebbero subito un’accelerazione nelle ultime ore. L’accordo prevederebbe circa 1,5 milioni per il prestito oneroso e un riscatto fissato a 17,5 milioni, per un’operazione complessiva vicina ai 20 milioni di euro. Già nelle precedenti sessioni di mercato il club gigliato aveva provato a portare Dragusin a Firenze, senza però riuscire a chiudere l’affare.
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